13 Ocak 2020, Pazartesi
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"İlk 3 hafta çok önemli"
Giriş Tarihi: 13.01.2020
İkinci yarıda ligde kalma savaşı verecek olan düşme hattındaki Ankaragücü'nün tecrübeli sol beki Mehmet Sak, sarı-lacivertli camiaya umut dağıttı.
İkinci yarıda ligde kalma savaşı verecek olan düşme hattındaki Ankaragücü'nün tecrübeli sol beki Mehmet Sak, sarı-lacivertli camiaya umut dağıttı. 29 yaşındaki savunmacı, "İkinci yarı daha iyi bir Ankaragücü izleteceğiz. 2. yarının ilk 3 haftası bizim için çok önemli" diye iddialı konuştu.
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