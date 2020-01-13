13 Ocak 2020, Pazartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

"İlk 3 hafta çok önemli"

İlk 3 hafta çok önemli
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 13.01.2020

İkinci yarıda ligde kalma savaşı verecek olan düşme hattındaki Ankaragücü'nün tecrübeli sol beki , sarı-lacivertli camiaya umut dağıttı.

İkinci yarıda ligde kalma savaşı verecek olan düşme hattındaki Ankaragücü'nün tecrübeli sol beki , sarı-lacivertli camiaya umut dağıttı. 29 yaşındaki savunmacı, "İkinci yarı daha iyi bir Ankaragücü izleteceğiz. 2. yarının ilk 3 haftası bizim için çok önemli" diye iddialı konuştu.

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