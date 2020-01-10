Derbiyi Keçi kazandı

Ankaragücü, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında bir diğer Başkent ekibi TFF 1. Lig'den Keçiörengücü ile karşılaşırken, rakibine 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 84. dakikada yeni transfer Bokila attı.

Ankaragücü, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında bir diğer Başkent ekibi TFF 1. Lig'den Keçiörengücü ile karşılaşırken, rakibine 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 84. dakikada yeni transfer Bokila attı.