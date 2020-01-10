10 Ocak 2020, Cuma

MKE ANKARAGÜCÜ

Derbiyi Keçi kazandı

Derbiyi Keçi kazandı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Ankaragücü, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında bir diğer Başkent ekibi 1. Lig'den ile karşılaşırken, rakibine 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 84. dakikada yeni transfer Bokila attı.

Ankaragücü, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında bir diğer Başkent ekibi 1. Lig'den ile karşılaşırken, rakibine 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 84. dakikada yeni transfer Bokila attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Ankaragücü haber bekliyor Ankaragücü haber bekliyor
A.Gücü’nde Hopf krizi! A.Gücü’nde Hopf krizi!
Ankaragücü çalışıyor Ankaragücü çalışıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör