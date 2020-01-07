Ankaragücü haber bekliyor

Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara kulak kesildi. Yönetimin, sarı-lacivertli camiaya müjdeli haberi vermek için önemli bir mesai harcadığı, eski futbolcularla yoğun bir şekilde yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.

Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara kulak kesildi. Yönetimin, sarı-lacivertli camiaya müjdeli haberi vermek için önemli bir mesai harcadığı, eski futbolcularla yoğun bir şekilde yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.