07 Ocak 2020, Salı

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü haber bekliyor

Ankaragücü haber bekliyor
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara kulak kesildi. Yönetimin, sarı-lacivertli camiaya müjdeli haberi vermek için önemli bir mesai harcadığı, eski futbolcularla yoğun bir şekilde yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.

Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara kulak kesildi. Yönetimin, sarı-lacivertli camiaya müjdeli haberi vermek için önemli bir mesai harcadığı, eski futbolcularla yoğun bir şekilde yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.

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