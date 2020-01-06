06 Ocak 2020, Pazartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

A.Gücü’nde Hopf krizi!

A.Gücü’nde Hopf krizi!
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Transfer yasağını açmak için uğraş veren Ankaragücü'nün eski oyuncularıyla başı dertte. En çok sıkıntı yaşanan isimlerden biri ise kaleci Hopf oldu. Geçen sezon Başkent ekibinde 8 maçta oynayan Hopf'un kulüpten 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Transfer yasağını açmak için uğraş veren Ankaragücü'nün eski oyuncularıyla başı dertte. En çok sıkıntı yaşanan isimlerden biri ise kaleci Hopf oldu. Geçen sezon Başkent ekibinde 8 maçta oynayan Hopf'un kulüpten 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

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