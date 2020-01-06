A.Gücü’nde Hopf krizi!

Transfer yasağını açmak için uğraş veren Ankaragücü'nün eski oyuncularıyla başı dertte. En çok sıkıntı yaşanan isimlerden biri ise İsveçli kaleci Hopf oldu. Geçen sezon Başkent ekibinde 8 maçta oynayan Hopf'un kulüpten 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Transfer yasağını açmak için uğraş veren Ankaragücü'nün eski oyuncularıyla başı dertte. En çok sıkıntı yaşanan isimlerden biri ise İsveçli kaleci Hopf oldu. Geçen sezon Başkent ekibinde 8 maçta oynayan Hopf'un kulüpten 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi.