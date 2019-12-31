31 Aralık 2019, Salı
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Ankaragücü çalışıyor
Giriş Tarihi: 31.12.2019
Geride kalan 17 haftayı düşme potasında tamamlayan A.Gücü'nde gündem transfer yasağı. Başkan Fatih Mert, "Yasağın kalkması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Geride kalan 17 haftayı düşme potasında tamamlayan A.Gücü'nde gündem transfer yasağı. Başkan Fatih Mert, "Yasağın kalkması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
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