18 Ekim 2019, Cuma

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk edecek

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk edecek
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 18.10.2019

'in 8. haftasında , Süper Lig'in 8. haftasında yarın ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Başkent ekibinde sakatlıkları süren Hector Canteros, Cebrail Karayel ve forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü de cezası nedeniyle sahada takımının başında olamayacak.

ile aynı puana (8 puan) sahip averajla 15. sırada bulunuyor.

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