17 Ekim 2019, Perşembe

MKE ANKARAGÜCÜ

"Beşiktaş maçını final gibi oynamak zorundayız"

Beşiktaş maçını final gibi oynamak zorundayız
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 17.10.2019

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, 'de 19 Ekim Cumartesi günü ile yapacakları maç öncesinde, "Tüm maçları final niteliğinde oynamak durumundayız." dedi.

Karşılaşma öncesinde konuşan tecrübeli teknik adam, " lige kötü başladı ancak talihsizlikler yaşadılar. Bazı maçlarda eksik kaldılar. Beşiktaş'ın şu anki puanı, mevcut kadro kalitesinin puanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın oyuncu kadrosunun ve kalitesinin belli olduğuna dikkati çeken Diyadin, "Bizim için rakip açıkçası fark etmiyor. Eksiklerimiz ve sakatlarımız var ama taraftar desteğiyle iç sahadaki her maçı olduğu gibi Beşiktaş maçını da final gibi oynamak zorundayız. Kendi elimizdeki oyuncuların profiline ve yapısına göre bir oyun tarzıyla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Asker selamı konusunda asla geri adım atmamalıyız "Asker selamı konusunda asla geri adım atmamalıyız"
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör