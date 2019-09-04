Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi

Ankaragücü, Metin Diyadin ile 1 yıllık el sıkıştı. Başkan Yiğiner, “Devre arasında tahtayı açacağız” dedi.

Süper Lig'e Aykan Atik ile başlayan ve transfer yasağı olduğu için takviye yapamayan Ankaragücü, Teknik Direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık el sıkıştı. 3 haftada 5 puan toplayan A.Gücü'nde Diyadin, "Güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Sorumluluğu biliyoruz. Ateşli taraftarımızla Ankaragücü'müzü hak ettiği yerlere getiririz" dedi. Öte yandan transfer yasağını kaldırılamaması üzerine Başkan Mehmet Yiğiner, "6-7 oyuncuyla anlaşmıştık. Ocakta açarız" diye konuştu.