04 Eylül 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi
Giriş Tarihi: 04.09.2019
Ankaragücü, Metin Diyadin ile 1 yıllık el sıkıştı. Başkan Yiğiner, “Devre arasında tahtayı açacağız” dedi.
Süper Lig'e Aykan Atik ile başlayan ve transfer yasağı olduğu için takviye yapamayan Ankaragücü, Teknik Direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık el sıkıştı. 3 haftada 5 puan toplayan A.Gücü'nde Diyadin, "Güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Sorumluluğu biliyoruz. Ateşli taraftarımızla Ankaragücü'müzü hak ettiği yerlere getiririz" dedi. Öte yandan transfer yasağını kaldırılamaması üzerine Başkan Mehmet Yiğiner, "6-7 oyuncuyla anlaşmıştık. Ocakta açarız" diye konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait gör��şlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"