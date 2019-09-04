04 Eylül 2019, Çarşamba

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi

Ankaragücü'nde Diyadin dönemi
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 04.09.2019

, ile 1 yıllık el sıkıştı. Başkan Yiğiner, “Devre arasında tahtayı açacağız” dedi.

Süper Lig'e Aykan Atik ile başlayan ve yasağı olduğu için takviye yapamayan , Teknik Direktör ile 1 yıllık el sıkıştı. 3 haftada 5 puan toplayan A.Gücü'nde Diyadin, "Güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Sorumluluğu biliyoruz. Ateşli taraftarımızla Ankaragücü'müzü hak ettiği yerlere getiririz" dedi. Öte yandan transfer yasağını kaldırılamaması üzerine Başkan , "6-7 oyuncuyla anlaşmıştık. Ocakta açarız" diye konuştu.

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