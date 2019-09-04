04 Eylül 2019, Çarşamba

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde Metin Diyadin ilk antrenmanına çıktı

Metin Diyadin ilk antrenmanına çıktı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 04.09.2019

Milli maçlar nedeniyle 'e verilen aradan sonra izinli olan Ankaragücü, yeni hocası ile ilk antrenmanına çıktı.

'in 4'üncü haftasında sahasında BtcTürk 'u konuk edecek Ankaragücü, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Takımın başına dün getirilen tecrübeli teknik adam antrenman öncesinde saha ortasında oyuncularıyla bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı sahada yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra gruplara ayrılan oyuncular istasyon ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekipte, maçında hafif bir sakatlık geçiren kaleci antrenmana katılmadı. Çalışmayı takip eden kulüp başkanı , idmanın son bölümünde teknik direktör Metin Diyadin ile bir süre sohbet etti.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Metin Diyadin'in yardımcılıklarını yapacak isimlerde belli oldu. Tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını; Adnan Karahan, Hayrettin Aksoy, İlker Püren, ve Cihan Erdil üstlenecek. Kaleci antrenörü olarak Veysel Aturgil'in görev alacağı Ankaragücü'nde performans ve analiz antrenörü ise Mustafa İşçelebi olacak.

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