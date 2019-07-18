18 Temmuz 2019, Perşembe

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü’den 5 imza

Ankaragücü’den 5 imza
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 18.07.2019

Başkent ekibi, ve ile 2’şer yıllık, Sedat, ve Aydın ile 1’er yıllık anlaştı.

, iç transferde 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi. Geçen sezon da sarı-lacivertli formayı giyen (kaleci) ve (forvet) ile 2'şer yıllık, (orta saha), (defans) ve (kanat) ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı. Sedat Ağçay, "Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" derken, Korcan Çelikay, "'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" yorumunu yaptı.
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