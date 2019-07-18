18 Temmuz 2019, Perşembe
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Ankaragücü’den 5 imza
Giriş Tarihi: 18.07.2019
Başkent ekibi, Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2’şer yıllık, Sedat, Mehmet Sak ve Aydın ile 1’er yıllık anlaştı.
Ankaragücü, iç transferde 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi. Geçen sezon da sarı-lacivertli formayı giyen Korcan Çelikay (kaleci) ve İlhan Parlak (forvet) ile 2'şer yıllık, Sedat Ağçay (orta saha), Mehmet Sak (defans) ve Aydın Karabulut (kanat) ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı. Sedat Ağçay, "Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" derken, Korcan Çelikay, "Süper Lig'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" yorumunu yaptı.
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