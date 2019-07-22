22 Temmuz 2019, Pazartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden , ile anlaştı.

Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren başarılı ve tecrübeli futbolcusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
çatısı altında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yalçın Ayhan, "Hedefim bu sezon iyi bir performans sergileyerek Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirebilmek. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile onlara bu yıl daha keyifli bir Ankaragücü izleteceğiz" ifadelerini kullandı.

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