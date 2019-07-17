17 Temmuz 2019, Çarşamba

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nde 5 futbolcu ile sözleşme uzatıldı

Ankaragücü'nde 5 futbolcu ile sözleşme uzatıldı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 17.07.2019

Spor Toto ekiplerinden , iç transferde 5 futbolcu ile sözleşme uzattı. Bu kapsamda ve İlhan Parlak ile 2 yıllık, , Mehmet Sak ve ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten kaptan , "Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
Bu forma altında 2 şampiyonluk yaşadığını belirten 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi , "'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" diye konuştu.

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