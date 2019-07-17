17 Temmuz 2019, Çarşamba

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde çifte imza

Ankaragücü'nde çifte imza
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 17.07.2019

Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nde iki transfer birden!

Geçtiğimiz ocak ayında gelen Michal 2, 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki Polonyalı stoper Pazdan, çıktığı 14 maçta 2 gol, 1 asistle oynamıştı. Pazdan, "Başarılı bir yarım sezon geçirdik. Şimdi daha iyisini yapacağız" dedi. Sarı-lacivertlilerde Rus santrfor Zaur Sadaev ise sadece 7 maça çıkmıştı.

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