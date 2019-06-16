16 Haziran 2019, Pazar

MKE ANKARAGÜCÜ

Mustafa Kaplan, Ankaragücü'ne veda etti

Mustafa Kaplan Ankaragücü'ne veda etti
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Ankaragücü teknik direktörü , sosyal medyadan yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu.

Tecrübeli teknik adam hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Ankaragücü camiası; Yaklaşık 6 ay öncesinde başlayan görevimiz bugün itibariyle tamamlanmıştır. Bize inanıp göreve getiren sayın Mehmet Yiğiner ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Beraber üzülüp, beraber sevindiğimiz onlarca hatıralarla ayrılıyorum bu camiadan. İnancımız, hırsımız ve üstün mücadele anlayışımızla Ankaragücü'nü hak ettiği yerde tutmayı beraber başardık. Bir teşekkür de büyük Ankaragücü taraftarına etmek istiyorum.

Deplasman, kar-kış demeden onlarca kilometre yapıp bizlere destek verdiler. Onların itici gücünü asla yok sayamam. Her zaman destek oldular ve destek olmaya devam edeceklerdir. Eren ve Mert'in de kalbimde her zaman yaşayacağını da unutmayın. Hoşçakal Ankaragücü" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam yarın Gençlerbirliği ile görüşecek.



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