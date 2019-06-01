Hector Cuper: Türkiye çok iyi bir takım

Türkiye ile yarın Alanya ilçesinde hazırlık maçında karşılaşacak Özbekistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hector Cuper, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaşacağı dünya şampiyonu Fransa karşısında şansının olduğunu söyledi.

Hector Cuper, Manavgat ilçesinde kamp yaptıkları otelde, milli oyuncusu Timurkhuja Abdukholikov ile basın toplantısı düzenledi.

Cuper, yaptığı konuşmada, Türkiye'deki kampta takım kadrosundaki yeni oyunculara alışmaya, onları da görmeye çalıştıklarını söyledi.

Bir adaptasyon süreci olduğunun aşikar olduğunu anlatan Cuper, "Bu süreci sahada görerek onlarla daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Milli takım ve kulüp takımları arasında bir düşünce, bir oyun farkı var. Seçtiğimiz oyuncuların adaptasyonları çok önemli. Bu sadece yeni oyuncular için değil, hali hazırdaki oyuncuları için de çok önemli. Bu oyuncularla iyi beklentiler içerisindeyiz. Bu iyi beklentiler tüm takım için geçerli. Kimse ben burada kötü oynadım, ileride olmayacağım ya da kesin olacağım diye düşünmüyor. Bugünü düşünüp, bu adaptasyon sürecini geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Kimsenin yeri garanti değil"

Oyuncularının verdikleri randımanla ilgili soru üzerine Cuper, oyuncuların randımanının takım için önemli noktalardan biri olduğunu ifade etti.

Cuper, liglerdeki maçları izlerken oyuncuların en iyisine, en iyi randımanı verenlere baktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Defans olarak 'tamamız' diyemiyoruz. Futbolda genel olarak bunu hiçbir şekilde söyleyemezsiniz. Çünkü kimsenin yeri garanti değil. Yeni oyuncuların da benim de ileride burada olup olmayacağımızın garantisi yok. İki ay sonra ben de olmayabilirim oyuncular da olmayabilir. Bu tabi ki futbolun getirdiği bir şey. Futbol devamlı mücadele içerisinde geçen ve bu mücadele ile birlikte en iyilerin seçilerek sahaya yansıtıldığı bir oyundur. O yüzden devamlı mücadele ederek, devamlı en iyisini ortaya çıkararak alacağım sonuçlarla ilgili bir durum."

"Bir dünya şampiyonuna karşı oynamak hiç kolay olmayacaktır"

Türk Milli Takımı hakkındaki görüşleri ve Türkiye'nin Fransa Milli takımı karşısındaki şansıyla ilgili soru üzerine Cuper, son zamanlarda izlediği Türkiye'nin maçlarından gerçekten etkilendiğini söyledi.

Türkiye'nin, oyuncularının sahada gösterdiği performans ve karakterle gerçekten çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Cuper, şunları kaydetti.

"Bizim için de çok önemli bir maç olacak. Futbolda hepimiz topa sahip olmayı, gol pozisyonları bulmayı, en çok biz oynayalım, oyunu biz yönlendirelim isteriz. Ama bazen bunları yapmanızın galibiyeti getireceğinin garantisini vermez. Ama bunları yaptığınız zaman takımınızı görmüş olursunuz. Türkiye, dünya şampiyonu Fransa ile oynayacak. Ama dünya şampiyonu olmasının haricinde de her maç önemli maç. Türkiye'nin de bu maça bu düşünceyle çıkacağına eminim. Sonuçta bir dünya şampiyonuna karşı oynamak hiç kolay olmayacaktır. Ancak siz yapmak istediklerinizi sahaya yansıtırsanız ve doğruları yaptığınız zaman bunun sonucunda tabii ki her zaman bir kazanma oranı vardır. Maçla ilgili bir skor veremem. Zor bir maç olacak. Ancak Türkiye takımının neler yapabileceğini az çok biliyorsunuz. Zorluğun haricinde de orantılı olarak bir şeye başlarsanız devamında da size başarı getirebilir."

"Kazanmak için oynayacağız"

Özbek milli oyuncu Abdukholikov ise hücum hattında milli takıma yeni katılan oyuncuların takıma etkisiyle ilgili soruya, "Bu bizim için bir mücadele. Bu mücadele içerisinde olduğumuz zaman bizler için daha sağlıklı ve yarışmacı bir sonuç duyuracağını düşünüyorum. Bu hepimizin daha ileriye gitmesi için bir şanstır." dedi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki karşılaşmanın ilginç bir maç olacağını, çünkü Türkiye'nin kendisine öncelik olarak Fransa maçını gördüğünü ifade eden Abdukholikov, "Buraya oynamaya geldik. Bizim de bir futbol kültürümüz, tarihimiz ve milli duygularımız var. Sahaya çıktığımız zaman kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışacağız. Bu bir spor müsabakası sonuçta. Ancak bunu da ciddiye alarak ve en iyisini göstererek sahada olacağız. Sahaya çıktığımızda kazanmak için elimizden gelenin en iyisi göstereceğimizden emin olabilirsiniz." diye konuştu.