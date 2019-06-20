20 Haziran 2019, Perşembe
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Ankaragücü geri sayımda
Giriş Tarihi: 20.06.2019
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, transfer yasağından, yeni teknik direktör konusuna kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Başkan Yiğiner, "Transfer yasağını yakında kaldıracağız. Gidişat şu anda diğer yıllara göre çok daha iyi durumda. Önümüzde 1-2 aylık daha bir süre var. 10 gün içinde de Ankaragücü'ne katkı sağlayacak bir teknik direktörle anlaşmak istiyoruz" dedi.
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