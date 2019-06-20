20 Haziran 2019, Perşembe

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü geri sayımda

Ankaragücü geri sayımda
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Başkanı , yasağından, yeni konusuna kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Yiğiner, " yasağını yakında kaldıracağız. Gidişat şu anda diğer yıllara göre çok daha iyi durumda. Önümüzde 1-2 aylık daha bir süre var. 10 gün içinde de 'ne katkı sağlayacak bir teknik direktörle anlaşmak istiyoruz" dedi.
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