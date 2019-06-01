01 Haziran 2019, Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü, Korcan Çelikay'ın sözleşmesini uzattı

Ankaragücü Korcan Çelikay'ın sözleşmesini uzattı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 01.06.2019

ekiplerinden 'nde kaleci 'ın sözleşmesi uzatıldı.

Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.



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