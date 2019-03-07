07 Mart 2019, Perşembe

MKE ANKARAGÜCÜ

TFF’den Ankaragücü’ne destek

TFF’den Ankaragücü’ne destek
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 07.03.2019

, A.Gücü- maçını 19.00’a aldı. Hasılat, vefat eden iki taraftarın ailesine verilecek.

Ligde Cumartesi 13.30'da oynanacak Ankaragücü- maçının saati değiştirildi. 'den yapılan açıklamada, "Üzücü kazada hayatını kaybeden A.Gücü taraftarlarının ailelerine hasılatın verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuruyla, maçın 19.00'da oynanması kararlaştırıldı" denildi.

AİLELERE EV SÖZÜ

Ankaragücü Başkanı , vefat eden iki taraftarın ailelerine ev sözü verdi. Başkan Yiğiner, "Bursa maçı hasılatını iki kardeşimizin ailelerine vereceğiz. Ailelere birer ev almak istiyoruz" dedi
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