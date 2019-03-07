07 Mart 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
AİLELERE EV SÖZÜ
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, vefat eden iki taraftarın ailelerine ev sözü verdi. Başkan Yiğiner, "Bursa maçı hasılatını iki kardeşimizin ailelerine vereceğiz. Ailelere birer ev almak istiyoruz" dedi
TFF’den Ankaragücü’ne destek
Giriş Tarihi: 07.03.2019
TFF, A.Gücü-Bursa maçını 19.00’a aldı. Hasılat, vefat eden iki taraftarın ailesine verilecek.
Ligde Cumartesi 13.30'da oynanacak Ankaragücü- Bursa maçının saati değiştirildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Üzücü kazada hayatını kaybeden A.Gücü taraftarlarının ailelerine hasılatın verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuruyla, maçın 19.00'da oynanması kararlaştırıldı" denildi.
AİLELERE EV SÖZÜ
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, vefat eden iki taraftarın ailelerine ev sözü verdi. Başkan Yiğiner, "Bursa maçı hasılatını iki kardeşimizin ailelerine vereceğiz. Ailelere birer ev almak istiyoruz" dedi
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!