MKE Ankaragücü kazanmaya alıştı

Sarı-lacivertli kulübün tesislerinde AA muhabirine açıklama yapan Kaplan, "Antalyaspor maçında 4 gol beklemiyordum ama 3 puanı bekliyordum. Biz Antalyaspor'a önde basarsak maçı kazanırız diye oyuncularımıza aktarmıştık. 4 gollü bir galibiyet bizi mutlu etti." dedi.

Takımın kazanmaya alıştığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu sezon ilk kez deplasmanda 4 gol atan bir takım var. 4 maçta 10 puan alan bir takım var. Her şey iyi gidiyor, bu da sahaya da yansıyor. Ankaragücü iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.

"Biz tüm takımlarla kardeşiz"

Teknik direktör Mustafa Kaplan, ligde bu hafta Bursaspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, rakipleriyle kardeşlik ve dostluk yaşadıklarını dile getirdi.

"Biz tüm takımlarla kardeşiz." diyen Kaplan, "Saha dışında Bursaspor ile farklı bir kardeşlik ve dostluğumuz var. Bu saha dışında var ama saha içinde yok. Saha içinde kardeşlik diye bir şey düşünmüyorum. Biz kazanmak için oynayacağız. İnşallah kazanacağız. Tabii ki dostluklar ayrı bir şey." şeklinde konuştu.

Takım kaptanı Sedat Ağçay'ın sarı kart cezalısı olduğunu anımsatan Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bursaspor'un 27 puan, bizim ise 30 puanımız var. Onların deplasman grafiğini bakınca 1 galibiyetleri var. Ligin en çok berabere kalan takımı. Ama genç, dinamik bir oyuncu kadrosu var. Başında da kaliteli ve saygı duyduğum bir teknik direktör var. Onlar uzun bir aradan sonra bir maç kazandı. İki dinamik takımın maçı olacak. Kazanmak isteyen biziz. İnşallah 3 puanı alıp bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. Mesafe daraldı. Ligde her puanın önemi var."