08 Mart 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
MERT VE EREN İÇİN 20 BİN SİYAH TİŞÖRT
Ankaragücü, vefat eden 2 taraftarı için üzerinde isimleri yazılı 20 bin siyah tişört bastırdı. Başkan Mehmet Yiğiner, "Antalya deplasmanından dönerken trafik kazası geçirerek vefat eden taraftarlarımız Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı, Bursaspor maçında siyah tişörtle anacağız" bilgisini verdi.
Ankaragücü coştu bir kere
Giriş Tarihi: 07.03.2019
4 maçta 10 puan alan Ankaragücü, Bursa’yı da eli boş göndermek istiyor.
Ligde 2. yarıya müthiş başlayan ve son 4 maçında 10 puan toplayan Ankaragücü, yarın evindeki Bursa karşılaşmasında da mutlak galibiyet hedefliyor. Antalya'daki 4 gollü zaferin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Her şey iyi gidiyor, bu da sahaya yansıyor. İki dinamik takımın maçı olacak. Kazanmaya alıştık. İnşallah 3 puanı alıp bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. Mesafe daraldı. Ligde her puanın önemi var" ifadelerini kullandı.
MERT VE EREN İÇİN 20 BİN SİYAH TİŞÖRT
Ankaragücü, vefat eden 2 taraftarı için üzerinde isimleri yazılı 20 bin siyah tişört bastırdı. Başkan Mehmet Yiğiner, "Antalya deplasmanından dönerken trafik kazası geçirerek vefat eden taraftarlarımız Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı, Bursaspor maçında siyah tişörtle anacağız" bilgisini verdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!