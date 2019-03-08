08 Mart 2019, Cuma

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü coştu bir kere

Ankaragücü coştu bir kere
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 07.03.2019

4 maçta 10 puan alan Ankaragücü, ’yı da eli boş göndermek istiyor.

Ligde 2. yarıya müthiş başlayan ve son 4 maçında 10 puan toplayan Ankaragücü, yarın evindeki karşılaşmasında da mutlak galibiyet hedefliyor. 'daki 4 gollü zaferin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Mustafa Kaplan, "Her şey iyi gidiyor, bu da sahaya yansıyor. İki dinamik takımın maçı olacak. Kazanmaya alıştık. İnşallah 3 puanı alıp bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. Mesafe daraldı. Ligde her puanın önemi var" ifadelerini kullandı.

MERT VE EREN İÇİN 20 BİN SİYAH TİŞÖRT

Ankaragücü, vefat eden 2 taraftarı için üzerinde isimleri yazılı 20 bin siyah tişört bastırdı. Başkan , "Antalya deplasmanından dönerken trafik kazası geçirerek vefat eden taraftarlarımız Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı, maçında siyah tişörtle anacağız" bilgisini verdi.
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