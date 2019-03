Ankaragücü coştu bir kere

4 maçta 10 puan alan Ankaragücü, Bursa’yı da eli boş göndermek istiyor.

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ

Ligde 2. yarıya müthiş başlayan ve son 4 maçında 10 puan toplayan Ankaragücü, yarın evindeki Bursa karşılaşmasında da mutlak galibiyet hedefliyor. Antalya 'daki 4 gollü zaferin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Her şey iyi gidiyor, bu da sahaya yansıyor. İki dinamik takımın maçı olacak. Kazanmaya alıştık. İnşallah 3 puanı alıp bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. Mesafe daraldı. Ligde her puanın önemi var" ifadelerini kullandı.Ankaragücü, vefat eden 2 taraftarı için üzerinde isimleri yazılı 20 bin siyah tişört bastırdı. Başkan Mehmet Yiğiner , "Antalya deplasmanından dönerken trafik kazası geçirerek vefat eden taraftarlarımız Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı, Bursaspor maçında siyah tişörtle anacağız" bilgisini verdi.