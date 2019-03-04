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MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 04.03.2019
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Bursaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas çalışması yapıp, dar alanda çift kale maç oynadı.
MKE Ankaragücü-Bursaspor maçı, 9 Mart Cumartesi günü oynanacak.
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