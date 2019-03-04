04 Mart 2019, Pazartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nde Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Ankaragücü'nde Bursaspor hazırlıkları başladı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 04.03.2019

, 'in 25. haftasında 'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas çalışması yapıp, dar alanda çift kale maç oynadı.

- maçı, 9 Mart Cumartesi günü oynanacak.

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