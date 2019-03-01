02 Mart 2019, Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

Mustafa Kaplan: “Dört dörtlük müsabaka oldu”

Mustafa Kaplan: “Dört dörtlük müsabaka oldu”
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 02.03.2019

MKE , deplasmanından 3 puanla döndükleri için son derece mutlu olduklarını belirterek, “4 gollü bir skor beklemiyordum. Son dönemlerde dört dörtlük oynanan bir müsabaka oldu. 4 golle kazandığımız için mutluyuz” dedi.

'in 24. haftasında deplasmanda 'u 4-2'lik skorla geçti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan MKE , 3 puan aldıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Maça hazırlanırken planlamalarını 3 puan üzerine kurduklarını belirten Kaplan, "4 gollü bir skor beklemiyordum ama 3 puan bekliyordum. Bunu da oyuncularıma güvenerek söylemiştim. Maç toplantısında da Antalyaspor geçen hafta kazandı, etkili oyuncularını kapatırsak biz burada golde bulup maçı kazanırız demiştik. Her iki takım oyuncularını kutluyorum iyi bir maç oldu. İzleyenler keyif aldı, ekran başında izleyenler de keyif aldı. Son dönemlerde dört dörtlük oynanan bir müsabaka oldu. 4 golle kazandığımız için mutluyuz. Kazanan bir Ankaragücü var, camiamızı ve taraftarımızı mutlu ettik. İnşallah devamını haftaya getiririz" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Kaplan: Kazanmak için oynayacağız Kaplan: "Kazanmak için oynayacağız"
Artık iç sahada kolay kolay maç vermeyiz "Artık iç sahada kolay kolay maç vermeyiz"
Golden sonra kendini yerde buldu! Golden sonra kendini yerde buldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör