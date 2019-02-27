27 Şubat 2019, Çarşamba

MKE ANKARAGÜCÜ

Kaplan: "Kazanmak için oynayacağız"

Kaplan: Kazanmak için oynayacağız
MKE ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü , 'in 24. haftasında yarın ile yapacakları maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Beştepe'deki tesislerde açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, 'un iyi bir takım olduğunu ancak rakibi her yönüyle analiz ettiklerini ifade etti.

Ligde geçen hafta Ankara'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçı 90+3. dakikada attıkları golle kazandıklarını hatırlatan , "Biz planlarımızı içerde ve dışarda kazanmak üzerine yapıyoruz. İnşallah Antalya'dan da iyi bir skorla da döneceğiz." dedi.

"İYİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"
Antalyaspor'un ligde son maçını kazandığını dile getiren Kaplan, şunları söyledi:

"Rakibimizin 32 puanı var. Biz oraya kazanmak için gidiyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Çünkü ben cesaretli hücum oyununu seviyorum. Zaten takımda da öyle bir bir kadro kurduk. Rakibimizin tüm analizlerini yaptık. Olumlu ve olumsuz yönlerini çalıştık. İyi bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda bekleyen bir takım olmayacağız. Önde basan bir takım olacağız."

Rakibin iyi yönleri bulunduğunu ancak önlem alacaklarını vurgulayan teknik direktör Mustafa Kaplan, "Bizim sahada ne yapacağımız önemli. Biz kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Risksiz bir oyun tercih edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Artık iç sahada kolay kolay maç vermeyiz "Artık iç sahada kolay kolay maç vermeyiz"
Golden sonra kendini yerde buldu! Golden sonra kendini yerde buldu!
Ankaragücü son nefeste Ankaragücü son nefeste
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör