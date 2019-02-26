MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, takımın son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlarda taraftar baskısının büyük önem taşıdığını belirterek, artık iç sahada kolay kolay maç kaybetmeyeceklerini düşündüğünü söyledi.

Başkan Yiğiner, sarı-lacivertli takıma transfer edilen futbolcular, kazanılan puanlar ve hedeflerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eryaman Stadı'nda taraftarların muhteşem bir atmosfer oluşturduğuna dikkati çeken Yiğiner, "Ligin ilk yarısında iç sahadaki önemli maçlarımızın bir bölümünü Ankara dışında oynadık. Bu süreç de bizi yordu, düzenimizi bozdu. Eryaman Stadı'nda taraftarların oluşturduğu atmosfer, takımı sürekli diri tutuyor. Bu bizim açımızdan çok önemli. Taraftarların takımlarını 90 dakika boyunca desteklemesi, bize büyük bir artı kazandırıyor. Artık iç sahada kolay kolay maç vermeyiz, diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Devre arasında kadrolarına 12 futbolcu kattıklarını hatırlatan Yiğiner, "Yeni isimleri kadromuza kazandırırken, istemediğimiz oyuncularla da yollarımızı ayırdık. Yani yeni bir ekip kurduk. Henüz birbirini tanımayan, kamp yapma fırsatı olmadan yeni futbolcuların birbirine bu kadar uyum sağlaması kolay başarılabilecek bir şey değil. Yeni isimlerden 9'unun maça çıkması önemli bir konu." ifadelerini kullandı.

"HERKES ÜST DÜZEYDE PERFORMANS SERGİLİYOR"

Ligde son 3 haftada 7 puan topladıklarını vurgulayan Yiğiner, özellikle düşme hattında yer alan takımlara karşı kazanmalarının kendilerini üst sıralara taşıdığını söyledi.

Takımın son haftalarda topladığı puanların değerli olduğunu belirten Yiğiner, "Akhisarspor maçını kazanabilirdik ama en azından kaybetmedik. Böylece aramızdaki puan farkını koruduk. Kasımpaşa maçından 3 puan alarak ikili averajda daha iyi konuma geldik. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da yenmemiz, bizi başka bir yere taşıdı. Takımın mücadelesi ve içerideki huzur ortamı bizleri mutlu ediyor. Her futbolcumuz, büyük bir mücadele sergiliyor ve kazanmak için ellerinden geleni yapıyor. Herkes takıma katkı sağlamak için üst düzeyde performans sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SÜPER LİG'E KALICI BİR TEKNİK DİREKTÖR KAZANDIRDIK"

Mehmet Yiğiner, oluşturulan yeni kadronun kazandığı puanlarda teknik ekibin de önemli payının bulunduğunu vurgulayarak, teknik ekibin çok iyi bir çalışma temposu içinde olduğunu dile getirdi.

Henüz önlerinde oynanmamış 11 maç bulunduğunu hatırlatan Yiğiner, şöyle devam etti:

"Teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibi, iyi çalışıyor, takımı da iyi çalıştırıyor. Süper Lig'e kalıcı bir teknik direktör kazandırdık, gibi geliyor. Önümüzde 11 maçlık bir periyot var. 3 puanlı sistemde iki maç kazanıyorsun farklı yerlere gidiyorsun, iki maç kaybediyorsun farklı yerlerde kalıyorsun. Biz, bir an önce puan veya puanlar alarak ateş hattından uzaklaşmak istiyoruz. Kalan maçlarda 4 galibiyet alabilirsek hiç problem gözükmüyor. Bu hafta Antalya deplasmanına gideceğiz. Oradan en kötü beraberlikle ayrılmayı istiyoruz ama 3 puan da bize uzak değil. Takımın oyununu gördüğümüz zaman isteklerimize ulaşacağımıza inanıyorum."​

"AVRUPA KUPALARINA KATILABİLİR HALE GELMEK İÇİN BİRLİK OLMALIYIZ"

Başkan Yiğiner, MKE Ankaragücü'nün artık düşme hattında yer alan takımlar arasından çıkması ve Avrupa kupalarına katılabilir hale gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu mücadelenin hep birlikte verilmesi gerektiğini ifade eden Yiğiner, "Avrupa kupalarına katılabilir hale gelmek için birlik olmalıyız. Kentte bütünlük sağlanmalı. Siyasetçiler, yerel yöneticiler ve iş adamları bir araya gelmeli ve bunun formülünü bulmalıyız." şeklinde görüş belirtti.