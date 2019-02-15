15 Şubat 2019, Cuma

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü galibiyete odaklandı

MKE Ankaragücü galibiyete odaklandı
MKE ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

Kulüp başkanı : " karşılaşmasından da galibiyetle ayrılıp mutluluğumuza mutluluk katarsınız"

Kulübü Başkanı , 'in 22. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular, Akhisarspor karşılaşması öncesinde yemekte bir araya gelerek moral depoladı.

Yemekte konuşan MKE Başkanı Mehmet Yiğiner, takıma güvendiklerini belirterek, "Yeniden bir çıkış yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. maçında çok iyi mücadele ederek üç puanı aldınız. Hem bizleri hem taraftarımızı hem de camiamızı mutlu ettiniz. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılıp mutluluğumuza mutluluk katarsınız." ifadelerini kullandı.

Ankaragücü nefes aldı

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