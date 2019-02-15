MKE Ankaragücü Akhisarspor deplasmanında
Sakatlığı süren Pinto ve sarı kart cezalısı Moulin, maçta forma giyemeyecek.
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda puan cetvelinin son sırasında yer alan Akhisarspor ile karşılaşacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.
MKE Ankaragücü, ligde geçen hafta konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 üstünlük kurarak 9 hafta sonra galip gelmişti.
Ev sahibi Akhisarspor ise ligde son galibiyetini 15. haftada sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek almıştı.
Başkent ekibinde sakatlığı süren Tiago Pinto ve sarı kart cezalısı Thibault Moulin, maçta forma giyemeyecek.
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