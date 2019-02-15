15 Şubat 2019, Cuma

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü Akhisarspor deplasmanında

MKE Ankaragücü Akhisarspor deplasmanında
MKE ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

Sakatlığı süren Pinto ve cezalısı Moulin, maçta forma giyemeyecek.

, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda puan cetvelinin son sırasında yer alan Akhisarspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem düdük çalacak.

MKE Ankaragücü, ligde geçen hafta konuk ettiği 'ya 3-0 üstünlük kurarak 9 hafta sonra galip gelmişti.

Ev sahibi Akhisarspor ise ligde son galibiyetini 15. haftada sahasında 'yi 3-0 mağlup ederek almıştı.

Başkent ekibinde sakatlığı süren Tiago Pinto ve cezalısı Thibault Moulin, maçta forma giyemeyecek.

Ankaragücü nefes aldı

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