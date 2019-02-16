16 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Ankaragücü seri peşinde
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Kasımpaşa’yı yenerek Süper Lig’de 9 maç sonra kazanan Başkent ekibinde Mustafa Kaplan, “Akhisar’da devamını da getireceğiz” diye iddialı konuştu.
Spor Toto Süper Lig'de 9 maç sonra Kasımpaşa karşısında galip gelen Ankaragücü, Akhisar'a da umutlu gitti. Teknik direktör Mustafa Kaplan, Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında iyi oynadıklarını belirterek, uzun zaman sonra alınan bu galibiyetin üzerlerindeki baskıyı azalttığını vurguladı. Kaplan, "Kasımpaşa zaferi üzerimizdeki baskıyı azalttı. Futbolcuların üzerindeki gol atamama stresini attı. İyi bir Ankaragücü vardı, bu hafta da olacak. Ligde son 2 haftadır bunu gösterdik devamını da getireceğiz. Daha önce rakibimizi yenmiştik, yine kazanmaya gidiyoruz" diye camiaya zafer sözü verdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!