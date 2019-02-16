16 Şubat 2019, Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü seri peşinde

Ankaragücü seri peşinde
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 15.02.2019

’yı yenerek ’de 9 maç sonra kazanan Başkent ekibinde , “’da devamını da getireceğiz” diye iddialı konuştu.

'de 9 maç sonra karşısında galip gelen Ankaragücü, 'a da umutlu gitti. Teknik direktör , ve Kasımpaşa karşılaşmalarında iyi oynadıklarını belirterek, uzun zaman sonra alınan bu galibiyetin üzerlerindeki baskıyı azalttığını vurguladı. Kaplan, "Kasımpaşa zaferi üzerimizdeki baskıyı azalttı. Futbolcuların üzerindeki gol atamama stresini attı. İyi bir Ankaragücü vardı, bu hafta da olacak. Ligde son 2 haftadır bunu gösterdik devamını da getireceğiz. Daha önce rakibimizi yenmiştik, yine kazanmaya gidiyoruz" diye camiaya zafer sözü verdi.
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