15 Şubat 2019, Cuma
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Ankaragücü Akigo’ya bilendi
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Kasımpaşa zaferiyle galibiyet hasretine son veren Ankaragücü, Akhisar'a bilendi.
Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Akhisar karşısında hedefimiz galibiyet. Çalışmaları verimli şekilde sürdürüyoruz. Takımımıza yeni katılan futbolcularımız büyük oranda adaptasyon sağladı" diye konuştu.
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