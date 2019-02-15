15 Şubat 2019, Cuma

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü Akigo’ya bilendi

Ankaragücü Akigo’ya bilendi
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 15.02.2019

zaferiyle galibiyet hasretine son veren Ankaragücü, 'a bilendi.

Mustafa Kaplan, " karşısında hedefimiz galibiyet. Çalışmaları verimli şekilde sürdürüyoruz. Takımımıza yeni katılan futbolcularımız büyük oranda adaptasyon sağladı" diye konuştu.
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