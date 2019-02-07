07 Şubat 2019, Perşembe

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nden hakem açıklaması

MKE Ankaragücünden hakem açıklaması
MKE ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 Giriş Tarihi: 07.02.2019

Kulübü, Spor Toto 'in 21. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçına atanan hakem 'nın dikkatli ve adil bir yönetim sergileyeceğini umduklarını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 11 Şubat Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda oynayacakları Kasımpaşa maçını, hakem 'nın yöneteceği hatırlatılarak, "Takımımızın 'de oynadığı son iki maçta (Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor) Video Yardımcı Hakem uygulamasının başında yer alan Suat Arslanboğa, bu maçlarda ve bu maçların öncesinde aleyhimize verdiği hatalı kararlarla skorun değişmesine net bir şekilde etki etmiştir. Spor Kulübü olarak kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız kritik Kasımpaşa mücadelesinde, maçın hakemi Suat Arslanboğa ve yardımcılarına güveniyor, daha dikkatli ve adil bir yönetim sergileyeceklerini umuyor ve bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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