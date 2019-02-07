07 Şubat 2019, Perşembe

MKE ANKARAGÜCÜ

Bambaşka bir Ankaragücü

Bambaşka bir Ankaragücü
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 06.02.2019

, istedikleri düzeye gelince bambaşka takım izletecekleri sözünü verdi.

Ligde 9 maçtır kazanamayan ve son 6 maçını kaybeden A.Gücü'nde , camiaya umut verdi. 'da oynadıkları futbolu öven Kaplan, " maçında yine ilk defa oynayan olacaktır. İstediğimiz düzeye gelince bambaşka bir A.Gücü seyrettireceğiz1 dedi.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Mustafa Kaplan, hazır olmayan oyuncular için ekstra çalıştıklarını belirtti. Kaplan, "Adapte olabilmeleri için ekstra çalışıyoruz. Gece gündüz programlı bir şekilde çalışıyoruz" bilgisini verdi.

Ankaragücü, 6 maçtır da ağları havalandıramadı. En son 30 Kasım 2018'de Rize'ye gol attı.
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