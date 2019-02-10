10 Şubat 2019, Pazar

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nün konuğu Kasımpaşa

MKE Ankaragücü'nün konuğu Kasımpaşa
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 10.02.2019

, 'in 21. haftasında yarın sahasında 'yı konuk edecek.

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde geride kalan 20 haftada 20 puan toplayan sarı-lacivertliler, 16. sırada yer alırken, 29 puanlı ise 7. sırada bulunuyor.

tahtasının açılmasıyla 12 yeni ismi kadrosuna katan Ankara ekibi, ligde son 6 haftada puanla tanışamadı. , ligin ikinci yarısında düşüşe geçen Kasımpaşa karşısında 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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