02 Şubat 2019, Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nden 3 günde 12 imza

Ankaragücünden 3 günde 12 imza
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Süper Lig’de ara transfer döneminin en hareketli kulübü olan Başkent temsilcisi 3 günde 12 futbolcu aldı. G.Saray’a 10 milyon euro’ya giden Diagne de rekor kırdı.

Ara transferde en hareketli kulüp Ankaragücü oldu. Bitime 3 gün kala transfer tahtasını açtıran sarı-lacivertliler, 9 futbolcu gönderip, 12 yeni ismi kadrosuna kattı. Malatya 8, Erzurum ve lider Başakşehir 7 transferle Ankaragücü'nü takip etti. Galatasaray'ın, Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı, bu sezon 20 golle ligin gol kralı unvanını taşıyan Diagne, Türkiye'de bu ara transfer döneminde bonservisine en fazla ücret ödenen oyuncu oldu. Başakşehir de Sivas'tan Robinho ve Türkiye'de iz bırakan isimlerden transferleriyle dikkat çekti.

BAŞKENT'TE 5 İSİM KADRO DIŞI KALDI

Ara dönemde 12 transferle şov yapan Ankaragücü'nde Cerci, Hertaux, El Kabir, Nduka ve kaleci Hopf; Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen takım listesinde yer almadılar. 'la bugün karşılaşacak olan Başkent ekibinde bu 5 yabancı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında sahaya çıkamayacaklar.

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