MKE Ankaragücünden transfer şov

Transfer yasağı kaldırılan MKE Ankaragücü, tam 12 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren MKE Ankaragücü, üst üste oyunculara imzaları attırdı.

Transfer tahtasının açılmasının ardından 10 yeni ismi kadrosuna katan Ankaragücü, son olarak Chapecoense'den Hector Canteros ve Göztepe'den Oscar Scarione'yi kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, Sivaspor'dan Aydın Karabulut ile sezon sonuna kadar, Şanlıurfaspor'dan Cebrail Kareyel ile 2,5 yıllık, Hırvat stoper Ante Kulusic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalarken, Terek Grozny'den Zaur Sadaev ve Yunanistan'ın PAOK takımından ise Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli ekip, daha önce de Hadi Sacko, Michal Pazdan, Tyler Boyd, Dever Orgill ve Wilfred Moke'yi kadrosuna katmıştı.

Ankaragücü transfer döneminin bitmesine dakikalar kala Chapecoense'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Hector Canteros ve Göztepe'den Scarione'yi kadrosuna kattığını açıkladı.