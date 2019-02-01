01 Şubat 2019, Cuma

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nden transfer şov

MKE Ankaragücünden transfer şov
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 01.02.2019

yasağı kaldırılan , tam 12 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Ligin ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren , üst üste oyunculara imzaları attırdı.

Transfer tahtasının açılmasının ardından 10 yeni ismi kadrosuna katan Ankaragücü, son olarak Chapecoense'den Hector Canteros ve Göztepe'den 'yi kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, Sivaspor'dan ile sezon sonuna kadar, Şanlıurfaspor'dan Cebrail Kareyel ile 2,5 yıllık, Hırvat stoper Ante Kulusic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalarken, Terek Grozny'den Zaur Sadaev ve Yunanistan'ın PAOK takımından ise Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli ekip, daha önce de Hadi Sacko, Michal Pazdan, Tyler Boyd, Dever Orgill ve Wilfred Moke'yi kadrosuna katmıştı.

Ankaragücü transfer döneminin bitmesine dakikalar kala Chapecoense'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Hector Canteros ve Göztepe'den Scarione'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

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