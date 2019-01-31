31 Ocak 2019, Perşembe

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü’nde 2 günde 6 imza

Ankaragücü’nde 2 günde 6 imza
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 31.01.2019

Transferi açtıran Ankaragücü, Pazdan’la Sacko’nun ardından Hırvat stoper Kulusic, Y.Zelandalı sağ açık Boyd, Yunan sağ bek Kitsiou ve sol açık ’la imzaladı.

Ankaragücü, önceki gün transfer tahtasını açtırdıktan sonra imza şovunu sürdürüyor. Polonyalı stoper Pazdan ve Malili golcü Sacko'yu alan sarı-lacivertliler, dün de 4 isme imza attırdı. Daha önce Hacettepe, G.Birliği ve Balıkesir'de oynayan, 1.5 yıllık imza atan 32 yaşındaki Kulusic, Moldova'da Sheriff'ten transfer edildi. Portekiz'de Guimaraes'ten kiralanan 24 yaşındaki Boyd ise bu sezon 13 maçta 1 gol, 2 asistlik bir katkı sağlarken, 5 kez de Yeni Zelanda ile boy gösterdi. 5. transfer, Yunan ekibi PAOK'tan kiralanan 25 yaşındaki milli sağ beki Kitsiou'yu oldu. Ankaragücü Sivas'tan ayrılan 31 yaşındaki sol açık ve Gent'ten Kongolu sağ kanat Stallone Limbombe ile anlaşmaya vardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Kante de yolda Kante de yolda
A.Gücü’nde transfer şov A.Gücü’nde transfer şov
Ankaragücünün transfer yasağı kalktı Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör