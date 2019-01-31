Ankaragücü’nde 2 günde 6 imza

Transferi açtıran Ankaragücü, Pazdan’la Sacko’nun ardından Hırvat stoper Kulusic, Y.Zelandalı sağ açık Boyd, Yunan sağ bek Kitsiou ve sol açık Aydın Karabulut’la imzaladı.

Ankaragücü, önceki gün transfer tahtasını açtırdıktan sonra imza şovunu sürdürüyor. Polonyalı stoper Pazdan ve Malili golcü Sacko'yu alan sarı-lacivertliler, dün de 4 isme imza attırdı. Daha önce Hacettepe, G.Birliği ve Balıkesir'de oynayan, 1.5 yıllık imza atan 32 yaşındaki Kulusic, Moldova'da Sheriff'ten transfer edildi. Portekiz'de Guimaraes'ten kiralanan 24 yaşındaki Boyd ise bu sezon 13 maçta 1 gol, 2 asistlik bir katkı sağlarken, 5 kez de Yeni Zelanda ile boy gösterdi. 5. transfer, Yunan ekibi PAOK'tan kiralanan 25 yaşındaki milli sağ beki Kitsiou'yu oldu. Ankaragücü Sivas'tan ayrılan 31 yaşındaki sol açık Aydın Karabulut ve Gent'ten Kongolu sağ kanat Stallone Limbombe ile anlaşmaya vardı.