30 Ocak 2019, Çarşamba

MKE ANKARAGÜCÜ

Kante de yolda

Kante de yolda
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 29.01.2019

MKE Ankaragücü transferde bir ismi daha bitirdi.

Ligde 8 maçtır kazanamayan Ankaragücü, Pazdan ve Sacko'nun ardından 'dan Jose Kante'yle de el sıkıştı. 28 yaşındaki Gineli golcü, sezon başında olduğu Polonya ekibinde, 25 karşılaşmada 5 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı.
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