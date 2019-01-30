30 Ocak 2019, Çarşamba
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Kante de yolda
Giriş Tarihi: 29.01.2019
MKE Ankaragücü transferde bir ismi daha bitirdi.
Ligde 8 maçtır kazanamayan Ankaragücü, Pazdan ve Sacko'nun ardından Legia Varşova'dan Jose Kante'yle de el sıkıştı. 28 yaşındaki Gineli golcü, sezon başında transfer olduğu Polonya ekibinde, 25 karşılaşmada 5 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı.
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