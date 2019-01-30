30 Ocak 2019, Çarşamba

MKE ANKARAGÜCÜ

A.Gücü’nde transfer şov

A.Gücü’nde transfer şov
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 29.01.2019

yasağını kaldıran Ankaragücü, bombaları patlattı.

Sarılacivertliler, Malatyaspor, ve Akhisar'ın da istediği L.Varşova'nın 31 yaşındaki Polonyalı milli stoperi Pazdan'la imzayı attı. Bonservisi 'de Leeds'teki, Las Palmas'ta kiralık oynayan 24 yaşındaki Malili sağ açık Hadi Sacko da Başkent ekibinin 2. bombası oldu.
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