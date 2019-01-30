30 Ocak 2019, Çarşamba
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A.Gücü’nde transfer şov
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü, bombaları patlattı.
Sarılacivertliler, Malatyaspor, Erzurum ve Akhisar'ın da istediği L.Varşova'nın 31 yaşındaki Polonyalı milli stoperi Pazdan'la imzayı attı. Bonservisi İngiltere'de Leeds'teki, Las Palmas'ta kiralık oynayan 24 yaşındaki Malili sağ açık Hadi Sacko da Başkent ekibinin 2. bombası oldu.
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