29 Ocak 2019, Salı

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı

Ankaragücünün transfer yasağı kalktı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 29.01.2019

, sürecinde engel teşkil eden tüm dosyalarının ödenerek transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama;

Kulübümüz Başkanı Sayın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 2018-2019 sezonu ikinci devre sürecinde engel teşkil eden dosyalarını ödeyerek, transfer önündeki tüm engelleri kaldırmıştır.

Yaşanan bu süreç sonrasında gerekli mevkilere transferler yapılacak olup kulübümüzün kadro derinliğini arttırılacaktır. MKE Ankaragücümüz, bundan sonra yoluna 'daha güçlü' bir şekilde devam edecektir.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ

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