Ankaragücünün transfer yasağı kalktı

29 Ocak 2019, Salı
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Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı
Giriş Tarihi: 29.01.2019
MKE Ankaragücü, transfer sürecinde engel teşkil eden tüm borç dosyalarının ödenerek transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama;
Kulübümüz MKE Ankaragücü Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu ikinci devre transfer sürecinde engel teşkil eden borç dosyalarını ödeyerek, transfer önündeki tüm engelleri kaldırmıştır.
Yaşanan bu süreç sonrasında gerekli mevkilere transferler yapılacak olup kulübümüzün kadro derinliğini arttırılacaktır. MKE Ankaragücümüz, bundan sonra yoluna 'daha güçlü' bir şekilde devam edecektir.
MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
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