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MAÇ SONUCU l Alanyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti l ÖZET
Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 Giriş Tarihi: 28.01.2019
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor rakibini deplasmanda 2-0 yenerek 3 puana uzanan taraf oldu.
Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'in 19. hafta maçında Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.
Alanyaspor'un gollerini Djalma Campos 6. dakikada penaltıdan ve 55. dakikada Papis Cisse kaydetti. Alanyaspor Sivasspor'un ardından ikinci yarıda çıktığı ikinci maçı da kazanmış oldu.
Sassulo'ya transfer olacak Merih Demiral, Aytemiz Alanyaspor formasıyla son maçına çıktı.
Alanyaspor bu sonucun ardından 24 puana yükselirken Ankaragücü 20 puanda kaldı.
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