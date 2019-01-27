Pazdan Ankaragücü’nde

Ankaragücü, uzun süredir gündeminde yer Michal Pazdan’ı renklerine kattı.

Süper Lig'de birçok kulübün de listesinde bulunan Polonyalı stoperi dün sağlık kontrolünden geçiren sarı-lacivertliler, imzaları da attı. Kariyerinde ilk kez ülkesinin dışında futbol oynayacak olan 31 yaşındaki savunmacı, Hutnik Krakow, Gornik Zabrze, Jagiellonia ve Legia Varşova formaları giydi. Bu arada Başkent ekibi, dün Bakary Kone'yle de yollarını ayırdı.