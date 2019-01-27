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MKE ANKARAGÜCÜ

Pazdan Ankaragücü’nde

Pazdan Ankaragücü’nde
MKE ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 Giriş Tarihi: 26.01.2019

Ankaragücü, uzun süredir gündeminde yer Michal Pazdan’ı renklerine kattı.

'de birçok kulübün de listesinde bulunan Polonyalı stoperi dün sağlık kontrolünden geçiren sarı-lacivertliler, imzaları da attı. Kariyerinde ilk kez ülkesinin dışında futbol oynayacak olan 31 yaşındaki savunmacı, Hutnik Krakow, Gornik Zabrze, Jagiellonia ve formaları giydi. Bu arada Başkent ekibi, dün Bakary Kone'yle de yollarını ayırdı.

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