22 Ocak 2019, Salı

MKE ANKARAGÜCÜ

El Kabir antrenmana katılmadı

El Kabir antrenmana katılmadı
MKE ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Aytemiz 'u konuk edecek , bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenmana mazeret bildirmeyen katılmadı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde yarı sahada maç yaptı. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman, yenileme koşusuyla sona erdi.

Sakatlıkları devam eden , Johannes Hopf, Thomas Heurtaux ve Erdem Özgenç de antrenmanda yer almadı.

, Aytemiz maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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