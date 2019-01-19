19 Ocak 2019, Cumartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'den El Kabir açıklaması

Ankaragücünde El Kabir krizi
MKE ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

Ankaragücü Başkanı , karşılaşmasında alacakları ödenmediği gerekçesiyle sahaya çıkmak istemeyen Moestafa 'in alacaklarının ödendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Yiğiner, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel yaptığı açıklamada, "'in alacakları ödendi. Ancak kendisi başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor. Biz oyuncunun parasını ödedik. Maça çıkmadığı taktirde tutanakları tutulup, cezai işlemleri uygulanacak" dedi.

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