Erdem Şen Chavese transfer oldu

16 Ocak 2019, Çarşamba
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Erdem Şen Chaves'e transfer oldu
Giriş Tarihi: 16.01.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen Erdem Şen, Portekiz'in Chaves takımına transfer oldu.
Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Erdem Şen, bu sezon Ankaragücü formasıyla Türkiye Kupası'nda 4 maçta oynadı.
Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu transfer ettiği Chaves, Portekiz Ligi'nde 12 puanla 17. sırada yer alıyor.
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