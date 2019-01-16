16 Ocak 2019, Çarşamba

MKE ANKARAGÜCÜ

Erdem Şen Chaves'e transfer oldu

Erdem Şen Chavese transfer oldu
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 16.01.2019

ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen , Portekiz'in Chaves takımına oldu.

Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

, bu sezon Ankaragücü formasıyla 'nda 4 maçta oynadı.

'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu ettiği Chaves, Portekiz Ligi'nde 12 puanla 17. sırada yer alıyor.



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