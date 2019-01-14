14 Ocak 2019, Pazartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde Bayram Bektaş gitti Mustafa Kaplan geldi

Ankaragücünde Bektaş gitti Kaplan geldi
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 14.01.2019

MKE , teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkent temsilcisinde göreve getirildi.

, sezona teknik direktör İsmail Kartal ile başlarken Kartal'ın yerine ilk yarının son haftasında getirildi. kampına Bektaş ile giden sarı-lacivertli kulüp, genç teknik adamla fikir ayrılığı yaşanması nedeniyle yolarını ayırdı ve göreve kulüpte önceden de görevler almış 'ı getirdi.


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