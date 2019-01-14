14 Ocak 2019, Pazartesi
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Ankaragücü, sezona teknik direktör İsmail Kartal ile başlarken Kartal'ın yerine ilk yarının son haftasında Bayram Bektaş getirildi. Antalya kampına Bektaş ile giden sarı-lacivertli kulüp, genç teknik adamla fikir ayrılığı yaşanması nedeniyle yolarını ayırdı ve göreve kulüpte önceden de görevler almış Mustafa Kaplan'ı getirdi.
Ankaragücü'nde Bayram Bektaş gitti Mustafa Kaplan geldi
Giriş Tarihi: 14.01.2019
MKE Ankaragücü, teknik direktör Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkent temsilcisinde göreve Mustafa Kaplan getirildi.
Ankaragücü, sezona teknik direktör İsmail Kartal ile başlarken Kartal'ın yerine ilk yarının son haftasında Bayram Bektaş getirildi. Antalya kampına Bektaş ile giden sarı-lacivertli kulüp, genç teknik adamla fikir ayrılığı yaşanması nedeniyle yolarını ayırdı ve göreve kulüpte önceden de görevler almış Mustafa Kaplan'ı getirdi.
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