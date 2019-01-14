14 Ocak 2019, Pazartesi

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde Bayram Bektaş krizi

A.Gücü’nde Bektaş krizi
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 13.01.2019

Başkent ekibinin başkanı , istifa ettiği öne sürülen hocayla bugün bir görüşme yapacak

Ankaragücü'nde ekonomik kriz yüzünden yollarını ayıran 'ın ardından, yerine gelen 'ın da tahtası açılamadığı için istifa ettiği iddia edildi. Başkan , "Herhangi bir istifa söz konusu değil. Transfer yapılamadığı için hocamız zorlandığını iletti. Yarın (bugün) görüşeceğiz. Görüşmeden sonra durumu netleşir" diye konuştu.

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