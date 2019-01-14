14 Ocak 2019, Pazartesi
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Ankaragücü'nde Bayram Bektaş krizi
Giriş Tarihi: 13.01.2019
Başkent ekibinin başkanı Mehmet Yiğiner, istifa ettiği öne sürülen hocayla bugün bir görüşme yapacak
Ankaragücü'nde ekonomik kriz yüzünden yollarını ayıran İsmail Kartal'ın ardından, yerine gelen Bayram Bektaş'ın da transfer tahtası açılamadığı için istifa ettiği iddia edildi. Başkan Mehmet Yiğiner, "Herhangi bir istifa söz konusu değil. Transfer yapılamadığı için hocamız zorlandığını iletti. Yarın (bugün) görüşeceğiz. Görüşmeden sonra durumu netleşir" diye konuştu.
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