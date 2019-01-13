13 Ocak 2019, Pazar

MKE ANKARAGÜCÜ

Ankaragücü'nde Yiğiner ile Bektaş yarın görüşecek

Ankaragücünde Yiğiner ile Bektaş yarın görüşecek
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 13.01.2019

'nde yasağı probleminin aşılamaması, teknik direktör Bayram Bektaş'ı istifa noktasına getirdi.

Kendisine verilen sözlerin şu ana kadar tutulmadığını öne süren Bektaş, yarın başkan ile Ankara'da bir araya gelecek.

'ın görevden alınmasından sonra takımın başına geçen Bektaş, ile yol ayrımına geldi. Kulübün yasağının hala kalkmaması ve istenilen transferlerin yapılamaması sebebiyle istifa noktasına gelen Bektaş, başkan Yiğiner ile yarın Ankara'da bir araya gelecek. Bu görüşmede 44 yaşındaki teknik adamın geleceği masaya yatırılacak.

Ankara ekibi, 'de 12'nci sırada bulunurken, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda ile karşılaşacak.


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