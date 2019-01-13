Ankaragücünde Yiğiner ile Bektaş yarın görüşecek

Ankaragücü'nde Yiğiner ile Bektaş yarın görüşecek
MKE Ankaragücü'nde transfer yasağı probleminin aşılamaması, teknik direktör Bayram Bektaş'ı istifa noktasına getirdi.
Kendisine verilen sözlerin şu ana kadar tutulmadığını öne süren Bektaş, yarın başkan Mehmet Yiğiner ile Ankara'da bir araya gelecek.
İsmail Kartal'ın görevden alınmasından sonra takımın başına geçen Bektaş, MKE Ankaragücü ile yol ayrımına geldi. Kulübün transfer yasağının hala kalkmaması ve istenilen transferlerin yapılamaması sebebiyle istifa noktasına gelen Bektaş, başkan Yiğiner ile yarın Ankara'da bir araya gelecek. Bu görüşmede 44 yaşındaki teknik adamın geleceği masaya yatırılacak.
Ankara ekibi, Spor Toto Süper Lig'de 12'nci sırada bulunurken, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
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