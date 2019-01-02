02 Ocak 2019, Çarşamba

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü'nde yeni yöneticiler belli oldu

MKE Ankaragücünde yeni yöneticiler belli oldu
MKE ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

takımlarından 'nde istifa eden iki yöneticinin yerine gelen isimler belli oldu.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, istifalarını sunan ve 'ın yerlerine gelen yöneticiler belirlendi. Buna göre asbaşkan olan Hayati Soydaş'ın yerine İrfan Çinkaya, basın sözcüsü görevini yürüten Tuna Yılmaz'ın yerine de Yaşar Öztürk görev yapacak.

Öte yandan Kulübü başkanlığı için adaylığını açıklayan Murat Ağçabay ise yönetimdeki görevine devam ediyor.


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