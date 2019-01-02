02 Ocak 2019, Çarşamba

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü yönetiminde ayrılık

Ankaragücü yönetiminde ayrılık
MKE ANKARAGÜCÜ
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

Kulübü, yönetici 'ın mazeretsiz üst üste 5 toplantıya katılmadığı için yönetim kurulu üyeliğine son verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün 2019 yılı ilk yönetim, denetim ve disiplin kurulu toplantısı kulüp başkanı başkanlığında gerçekleştirildi.

Geride kalan yılın değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, çağrı yapılmasına rağmen mazeretsiz üst üste 5 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi 'ın, kulüp tüzüğünün 50. maddesi gereğince yönetim kurulu üyeliğine son verildi.

Murat Ağcabağ, yapılacak bir genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.

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