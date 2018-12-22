23 Aralık 2018, Pazar

MKE ANKARAGÜCÜ

Bayram Bektaş: “Mücadeleden memnunum ama skor bizi üzdü”

“Mücadeleden memnunum ama skor bizi üzdü”
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 22.12.2018

Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, 3-0 mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, “Mücadeleden memnunum ama skor bizi üzdü” dedi.

, 'in 17. haftasında 'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, "Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Beni üzen tek şey skordur. Sahada 3-0'lık bir rakip yoktu. Sadece yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiler. Eksiklikler vardı, farkındayız. Devre arasına giriyoruz. Bu da bizim için iyi olacak. 7 tane eksik oyuncuyla çıktık. Tek düşüncem bütün oyuncularım sağlıklı şekilde devre arasına katılması ve takımın tekrar toparlanması. Taraftarlarımızı üzdük. 3-0'lık skor ağır oldu. Takımımız bir an önce toparlayacaktır" şeklinde konuştu.

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