Ankaragücü 0-3 Göztepe | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk devrenin son haftasında Göztepe ile Kayseri'de karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayan müsabakada, hakem Özgür Yankaya düdük çaldı.

Müsabaka, Osmanlı Stadı'nın zeminindeki sorunun devam etmesi nedeniyle Kayseri'de oynandı.

Başkent ekibinde İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik direktör Bayram Bektaş da yeni takımıyla ilk maçına Göztepe önünde çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren kaleci Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Thibault Moulin ve Brice Dja Djedje'nin yanı sıra, kart cezalısı Thievy Bifouma yarın forma giyemedi.

İkinci yarıda oyunun kilidini açan Göztepe'de galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Jerome, 69. dakikada Halil Akbunar ve 79. dakikada Yoan Gouffran kaydetti.

Göztepe bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Ankaragücü ise 20 puanla 11. sırada kaldı.

ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

10'uncu dakikada Göztepe'den Castro'nun pasıyla buluşan Jarome'nin ağlara giden golünü hakem Özgür Yankaya ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.



12'nci dakikada Ankaragücü'nün gelişen atağında Faty'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunda top az farkla yan ağlarda kaldı.



33'üncü dakikada Jerome, Ankaragücü ceza alanına girdi. Jerome topa dokunmakta geç kalınca kaleci Korcan sakatlanma pahasına topa sahip oldu.



38'inci dakikada Ankaragücü ceza sahasında yakın mesafeden Jerome'nin ara pasıyla topla buluşan Halil'den önce Kenan topa son anda ayak koyup, meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.



İlk yarı golsüz tamamlandı: 0-0



50'nci dakikada Göztepe'den Castro'nun başlattığı atakta Halil'in ortasına Jerome arka direkte sol ayağı ile vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi: 0-1



69'uncu dakikada Göztepe'nin kontra atağında Halil topu Pako'ya aktardı. Sol çaprazdan içeri giren Poko ara pasında topla buluşan Halil takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2



79'uncu dakikada Castro'nun araya bıraktığı topa Ankaragücü ceza alanında son dokunuşu Gouffran yaptı ve skoru 3-0'a getirdi.



83'üncü dakikada Kenan'ın korner gönderine yakın yerden yaptığı ortada Keahinde'nin şutu kaleci Beto'da kaldı.



Maç Göztepe'nin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.