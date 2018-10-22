    22 Ekim 2018, Pazartesi

    MKE ANKARAGÜCÜ

    MKE Ankaragücü'nden Ankara'da ilk galibiyet

    MKE Ankaragücünden Ankarada ilk galibiyet
    MKE ANKARAGÜCÜ
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    ve yenilgilerinin ardından sahasında Evkur 'u yenen başkent temsilcisi, bu sezon Ankara'da ilk 3 puanına ulaştı

    takımlarından , üst üste aldığı 2 yenilgi sonrasında sahasında Evkur 'u 1-0 yenerek 2 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Spor Toto Süper Lig'e 6 yıl aradan sonra tekrar yükselen sarı-lacivertliler, 9. haftası oynanan ligde 4. galibiyetini elde etti.

    Ligin 7. haftasında sahasında 'a, 8. haftada ise deplasmanda 'a 1-0'lık sonuçlarla kaybeden başkent temsilcisi, birçok sakat futbolcusunu oynatamamasına karşın sahasında konuk ettiği Malatya ekibine üstünlük sağlayarak 2 hafta aradan sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

    Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran sarı-lacivertli ekip, 9. sıraya yükseldi.

    ANKARA'DA İLK GALİBİYET

    Malatyaspor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü, Ankara'da oynadığı maçlarda ini elde etti.

    Sezonun ilk haftasında Ankara'da 'a 3-1 yenilen, 3. haftada Osmanlı Stadı'nda ile 2-2 berabere kalan başkent temsilcisi, 5. hafta stat sıkıntısı nedeniyle 'da ağırladığı Akhisarspor'u 1-0 yendi. MKE Ankaragücü, 7. haftada Ankara'da Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

    Ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u başkentte 1-0 yenen sarı-lacivertliler, bu sonuçla Ankara'da ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

    9 GOLDE 8 FARKLI İSİM

    MKE Ankaragücü, ligde şu ana kadar oynadığı 9 maçın 7'sinde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

    Başkent temsilcisi, bu süreçte rakip ağlara 9 gol gönderirken, kalesinde de yine 9 gol gördü. MKE Ankaragücü'nün attığı 9 golde 8 farklı ismin olması, sarı-lacivertlilerin hücum organizasyonlarındaki başarısını da ortaya koydu.

    Ankara temsilcisinde, El Kabir (2), İlhan Parlak, Pinto, Faty, Mokhtar, Bifouma, Kenan Özer ve Cerci, gollere imza attı.

    Ankara ekibi, ligin 7. haftasında iç sahada Antalyaspor, 8. haftada ise deplasmanda Bursaspor karşısında gol sevinci yaşayamamıştı.


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